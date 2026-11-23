Vincenzo Pascarella vive a Magadino ed è chef de rang al Romantik Hotel Castello Seeschloss di Ascona, dove ha svolto l’apprendistato e ha poi lavorato per altri due anni. Nel 2027 proseguirà il suo percorso professionale altrove. In questa intervista racconta perché ha scelto di tornare in gara e come si è preparato, dedicando particolare attenzione al rapporto con il cliente.