Vincenzo Pascarella, dal bronzo di Berna all’argento di Vitznau
«Volevo dimostrare prima di tutto a me stesso che, con impegno, determinazione e la giusta preparazione, si possono raggiungere risultati importanti».
Vincenzo Pascarella vive a Magadino ed è chef de rang al Romantik Hotel Castello Seeschloss di Ascona, dove ha svolto l’apprendistato e ha poi lavorato per altri due anni. Nel 2027 proseguirà il suo percorso professionale altrove. In questa intervista racconta perché ha scelto di tornare in gara e come si è preparato, dedicando particolare attenzione al rapporto con il cliente.
Caro Vincenzo, complimenti per il tuo podio! Facciamo un passo indietro. Che cosa ti ha spinto a partecipare agli SwissSkills 2025 a Berna?
Ciò che mi ha spinto a partecipare agli SwissSkills 2025 è stata soprattutto la voglia di continuare a imparare, crescere professionalmente e mettermi alla prova. Per me non si trattava soltanto di partecipare a una competizione, ma anche di vivere un’esperienza formativa che mi permettesse di acquisire nuove competenze, maggiore sicurezza e soprattutto nuove motivazioni per il mio futuro professionale.
Dopo il bronzo conquistato a Berna nel settembre 2025, ti abbiamo ritrovato in gara il 15 e 16 novembre 2026 agli SwissSkills Championships di servizio di ristorazione, all’Hotel Vitznauerhof di Vitznau. Che cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco?
La decisione di rimettermi in gioco è nata dalla voglia di riprovare questa esperienza con una preparazione più approfondita e con una maggiore consapevolezza rispetto alla prima volta. Durante gli SwissSkills precedenti avevo avuto soltanto circa dieci giorni di preavviso per prepararmi, quindi non avevo avuto il tempo necessario per allenarmi come avrei voluto.
Questa volta, invece, ho voluto affrontare la gara con uno spirito diverso, cercando di correggere gli errori commessi nelle competizioni precedenti, lavorare sui miei punti deboli e valorizzare maggiormente quelli di forza. Sapevo che sarebbe stata una bella sfida, ma proprio questo mi ha dato ancora più motivazione. Volevo dimostrare prima di tutto a me stesso che, con impegno, determinazione e la giusta preparazione, si possono raggiungere risultati importanti.
A Vitznau hai conquistato l’argento. Su quali aspetti ti sei concentrato maggiormente durante la preparazione?
Oltre a perfezionare la parte tecnica e a portare qualcosa di innovativo e particolare, ho voluto concentrarmi soprattutto sull’aspetto umano e sull’interazione con il cliente.
Mi sono reso conto che un buon servizio non consiste solamente nello svolgere correttamente il proprio lavoro dal punto di vista tecnico, ma anche nel saper creare un’atmosfera piacevole, mettere a proprio agio il cliente e riuscire a trasmettergli attenzione, professionalità e passione.
Ho quindi cercato di migliorare la comunicazione, il modo di presentarmi e la capacità di entrare maggiormente in sintonia con il cliente. Secondo me, sono proprio questi piccoli dettagli a fare la differenza e a trasformare un semplice servizio in una vera esperienza.
Sei giovanissimo e lavori già come chef de rang. Come hai organizzato gli allenamenti in vista della gara?
In questi due mesi ho cercato di dedicare più tempo possibile alla preparazione, allenandomi con costanza e cercando di migliorare ogni giorno. È stato un percorso impegnativo, che ha richiesto sacrificio, concentrazione e tanta voglia di imparare. Ci sono stati sicuramente momenti in cui le cose non andavano come speravo, ma ho cercato di vedere ogni difficoltà come un’occasione per capire dove potevo ancora migliorare.
Per questo motivo ci tengo particolarmente a ringraziare il mio coach, Nicola Hohler, che mi ha accompagnato durante questo percorso, dedicandomi tempo, competenze e preziosi consigli. Il suo sostegno e la sua disponibilità sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo. Avere qualcuno che crede nelle tue capacità e ti aiuta a dare il meglio di te stesso fa davvero la differenza.
Da queste due esperienze Vincenzo si porta a casa nuove competenze, più fiducia nelle proprie capacità e la soddisfazione per il percorso fatto. Ora guarda al futuro professionale con la stessa voglia di imparare che lo ha riportato in gara. Per la Svizzera italiana è motivo di grande orgoglio vedere un giovane professionista come Vincenzo rappresentarla con tanta passione e dedizione.