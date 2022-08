Formiche svizzere, cicale bernesi in una calda estate che ci ricorderemo

Svizzera

Il governo rassicura la popolazione che se davvero mancherà l’energia tanto sarà l’industria a doversi fermare. Naturalmente i diretti interessati non sono felici della cosa. Inizia la politica corporativa, le industrie affermano che non possono fermarsi. I partiti e i rappresentanti di categoria dicono la loro senza arrivarne a una. L’unità nazionale è già zoppa dopo il primo minuto. Il ministro delle finanze di uno dei paesi più ricchi del mondo annuncia che non sgancerà un ghello per le difficoltà legate all’aumento dei costi dell’energia, che tanto la popolazione è ricca lo stesso per pagare di più l’energia.