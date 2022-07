Frontalieri: disdire la Convenzione del 1974 per il 31 dicembre

Davanti alla nuova situazione creatasi, il meno che il Consiglio federale può fare è dichiarare che la Convenzione del 1974, e con essa i ristorni, decadrà in ogni caso il 31 dicembre del 2022. La Convenzione va dunque disdetta unilateralmente per tale data. Ciò non costituisce affatto uno strappo. Significa semplicemente attenersi alle tempistiche che Roma stessa aveva garantito. Se per il 31 dicembre del corrente anno i vicini a sud avranno ratificato il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri, bene. Se non l’avranno fatto, peggio per loro. Per il periodo tra la disdetta della vecchia Convenzione e la ratifica del nuovo accordo, non sarà dovuto alcun ristorno.