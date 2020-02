«Al di sopra di qualsiasi considerazione aziendale c'è sempre l’interesse dei cittadini»

La campagna elettorale è una lunga “corsa” dove ogni candidato, pur nel rispetto degli altri, di tutti gli altri, porta con sé le proprie esperienze di vita e professionali. Oggi non voglio toccare i grandi temi come l’ambiente, l’economia, la pianificazione, l’istruzione, la socialità. Il nostro programma in questo senso è molto dettagliato e interessante. Da imprenditore invece vorrei parlare dell’organizzazione dei servizi cittadini. Partiamo da lontano. La riuscita aggregazione, alla quale il nostro partito ha dato un contributo fondamentale, ha tuttavia generato un aumento degli impiegati comunali. Alcuni affermano addirittura che vi è stato un esubero, cosa però tutta da dimostrare. In questa campagna elettorale, pur tenendo conto dei vari appuntamenti che potrei definire "politico festaioli", ho voluto il contatto con la popolazione. Dai giovani agli anziani, una categoria che alcuni non tengono in giusta considerazione. Da questi primi incontri è emerso un certo malcontento riguardo i servizi erogati alla popolazione, per esempio lentezza nel rispondere alle richieste delle cittadine e dei cittadini, una certa incuria di alcuni spazi pubblici e in taluni uffici una burocrazia eccessiva. Questo non significa che tutto non funzioni, assolutamente no, ma comunque servono dei correttivi. Alleggerire la struttura, favorendo una rotazione, definire al meglio i processi di lavoro, incrementare la meritocrazia, limitare al massimo i tempi morti (pause), il tutto per una maggiore trasparenza verso le cittadine e i cittadini. Questi sono soltanto alcuni dei temi che ho raccolto ascoltando, nel mio quotidiano approccio, la popolazione. Cosa potrebbe e dovrebbe fare la classe politica, per migliorare questo stato di cose, pur nel rispetto delle professionalità coinvolte? Una maggiore presenza critica, quando ne é il caso, tenendo sempre conto che al di là e al di sopra di qualsiasi considerazione aziendale, viene sempre l’interesse dei cittadini.