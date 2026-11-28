MENDRISIO - E se il segreto di un viso luminoso non fosse soltanto nella pelle, ma anche nelle emozioni che portiamo dentro? Da questa consapevolezza nasce il Myo Emotional Lifting, il metodo ideato da Denise Gatti, fondatrice di L’Oasi della Bellezza a Mendrisio. Un approccio che supera il concetto tradizionale di trattamento estetico, concentrandosi sul rapporto tra tensioni muscolari, espressioni e stato interiore. Attraverso manualità mirate, tecniche specifiche e un lavoro profondo sulla muscolatura del viso, il metodo punta a sciogliere le rigidità accumulate nel tempo, favorendo distensione, luminosità e armonia dei lineamenti.