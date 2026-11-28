Myo Emotional Lifting: quando la bellezza nasce dal riequilibrio interiore
A Mendrisio, Denise Gatti propone un metodo innovativo che unisce manualità, lavoro muscolare e stimolazione emozionale per ritrovare armonia e naturalezza del viso.
A Mendrisio, Denise Gatti propone un metodo innovativo che unisce manualità, lavoro muscolare e stimolazione emozionale per ritrovare armonia e naturalezza del viso.
MENDRISIO - E se il segreto di un viso luminoso non fosse soltanto nella pelle, ma anche nelle emozioni che portiamo dentro? Da questa consapevolezza nasce il Myo Emotional Lifting, il metodo ideato da Denise Gatti, fondatrice di L’Oasi della Bellezza a Mendrisio. Un approccio che supera il concetto tradizionale di trattamento estetico, concentrandosi sul rapporto tra tensioni muscolari, espressioni e stato interiore. Attraverso manualità mirate, tecniche specifiche e un lavoro profondo sulla muscolatura del viso, il metodo punta a sciogliere le rigidità accumulate nel tempo, favorendo distensione, luminosità e armonia dei lineamenti.
A rendere particolare il percorso è anche l'utilizzo di tracce sonore dedicate, pensate per accompagnare il rilassamento e creare un'esperienza sensoriale coinvolgente. Non si tratta di stravolgere i tratti, ma di valorizzarne l'autenticità, rispettando l'unicità di ogni volto.
Nel suo spazio di Via Francesco Borromini 10, a Mendrisio, Denise accompagna ogni persona in un percorso personalizzato, con una filosofia precisa: la bellezza non è soltanto ciò che si vede allo specchio, ma anche il benessere che si ritrova dentro di sé.
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