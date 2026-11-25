Intimità e benessere: risponde Eva Sykora
Non riesci a mantenere l’erezione? Ecco cosa devi fare
In uno studio europeo su oltre 3.300 uomini dai 40 anni in su, circa tre su dieci hanno riferito difficoltà di erezione.
Non riesci a mantenere l’erezione? Ecco cosa devi fare
In uno studio europeo su oltre 3.300 uomini dai 40 anni in su, circa tre su dieci hanno riferito difficoltà di erezione.
LUGANO - Se ti succede spesso, parti dagli accertamenti. Il medico può valutare la circolazione, controllare la glicemia per capire se c’entra il diabete e verificare se i farmaci che assumi possono incidere sull’erezione.
Se dagli accertamenti non emerge una causa medica, nel mio studio parto dal subconscio. Tra gli uomini che seguo ritrovo spesso stress eccessivo, orari di lavoro troppo lunghi, conflitti di coppia, rifiuti ed episodi in cui si sono sentiti umiliati dalla partner.
Prima individuiamo la causa del tuo problema a livello subconscio e i temi connessi che continuano a pesare sulla tua intimità. Poi lavoriamo per sbloccare le reazioni automatiche del subconscio che si ripetono nel tempo. L’obiettivo è liberarti da quei condizionamenti e ritrovare sicurezza in te stesso. Poi passiamo al corpo per sciogliere le tensioni accumulate negli anni attraverso una metodologia speciale che agisce sui punti bioenergetici. L’effetto finale è quello di attivare e far fluire la tua energia sessuale e vitale.
E qui puoi scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Parti da una difficoltà di erezione e puoi riscoprire il tuo potenziale personale e sessuale, provare più piacere, vivere il contatto con più fiducia e diventare un amante più presente.
Se ti riconosci, scrivimi. Partiamo da quello che succede a te.
Eva Sykora
Intimate Leadership Expert
Sex & Relationship Therapist
Sexual Life Coach
A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist
Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.
Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.
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