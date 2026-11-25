Prima individuiamo la causa del tuo problema a livello subconscio e i temi connessi che continuano a pesare sulla tua intimità. Poi lavoriamo per sbloccare le reazioni automatiche del subconscio che si ripetono nel tempo. L’obiettivo è liberarti da quei condizionamenti e ritrovare sicurezza in te stesso. Poi passiamo al corpo per sciogliere le tensioni accumulate negli anni attraverso una metodologia speciale che agisce sui punti bioenergetici. L’effetto finale è quello di attivare e far fluire la tua energia sessuale e vitale.



E qui puoi scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Parti da una difficoltà di erezione e puoi riscoprire il tuo potenziale personale e sessuale, provare più piacere, vivere il contatto con più fiducia e diventare un amante più presente.

