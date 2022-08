Come ti “spezzava” Coppola e il segreto per diventare Bukowski, le confessioni di Matt Dillon

Forse meno noto al grande pubblico ma assai apprezzato, è la sua metamorfosi in Charles Bukowski nel film “Factotum” (2005): «Quando me l'hanno proposto francamente ho subito detto no. Come tanti avevo letto i suoi libri e le sue poesie quando ero ventenne, mi sentivo troppo vecchio per la parte. Ma la verità è che lui, mentre viveva e scriveva queste cose, era trentenne come me allora. Un altro dubbio era sull'aspetto, avevo davvero tanti dubbi. A convincermi ci ha pensato la sua vedova, Linda, mi ha detto: “Saresti davvero perfetto per fare Hank (era il suo soprannome, ndr.)“ e non ho capito se era un complimento o che», ride Dillon, «“lui non era un vanitoso, non è che gli interessasse apparire”, mi ha spiegato, ”ma sui suoi capelli non transigeva, per lui era tutto nei capelli“».