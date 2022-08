Corto ticinese premiato a Los Angeles

Lo ha comunicato la Ticino Film Commission, che spiega che il cortometraggio continuerà il suo percorso in un altro festival, l’Edmonton International Film Festival in Canada. Il film ha partecipato a una ventina di festival in tutto il mondo, tra cui l’Atlanta Film Festival (USA) e il Seattle International Film Festival (USA). La Ticino Film Commission ha colto l'occasione per complimentarsi con Tognola «per il premio e, in generale, per l’importante percorso del suo cortometraggio».