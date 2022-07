È morto l'attore James Caan

In politica James Caan è stato sempre un fervente repubblicano (come l'amico Bruce Willis) e si era impegnato in prima persona per la campagna presidenziale di Donald Trump. Come spesso accade però agli eroi del machismo americano, celava un carattere fragile che lo aveva gettato in una grave depressione all'inizio degli anni 80, costringendolo lontano dal set per cinque anni e lasciandogli una pericolosa dipendenza dalla cocaina da cui riuscì a liberarsi solo grazie a Coppola che gli offrì il ruolo da protagonista in "Giardini di pietra".