Giovanni Allevi sulla terapia anti-cancro: «Dolore insostenibile»

MILANO - Non sono giornate facili per Giovanni Allevi, celebre musicista che qualche giorno fa ha scoperto di soffrire di mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario. Il pianista ha raccontato ai suoi follower di essere malato e ora attraverso i social li aggiorna sul come procede la sua lotta alla malattia. Allevi è assolutamente sincero e non nasconde ai suoi fan di provare grande sofferenza fisica per la terapia anti-tumore.