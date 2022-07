Accolta l'istanza di revoca dei domiciliari nei confronti di Paul Haggis

Parola alla difesa - L’avvocato Michele Laforgia ha commentato così il provvedimento: «Siamo certi che in tempi altrettanto brevi sarà definitivamente acclarato che Haggis non ha commesso alcun reato ed è completamente innocente rispetto alle gravi accuse mosse nei suoi confronti, come abbiamo sempre detto». Inoltre, prosegue il legale: «È un risultato importante che conferma la versione offerta sin dal primo momento da Haggis sulla spontaneità e volontarietà del rapporto intrattenuto con la denunciante e dimostra come il nostro sistema processuale sia in grado, in tempi brevi, di rimediare agli errori e restituire la libertà a chi ne ha diritto».