Elisabetta Gregoraci: «Con Briatore rapporto difficile, ma funziona»

«In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti - ha detto la Gregoraci al quotidiano -. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto». Il loro legame è ancora molto forte per il bene di Nathan Falco, dunque, che ormai ha 12 anni. Chissà cosa accadrà quando il ragazzo crescerà, intanto la Gregoraci continua a vivere situazioni di “famiglia allargata”, come quella vissuta durante il GP di Formula 1 di Montecarlo, quando, insieme a Briatore, incontrò le altre due grandi ex dell’imprenditore, le ex modelle Naomi Campbell e Heidi Klum, e la figlia che Briatore ebbe da quest’ultima, Leni, che oggi ha 18 anni.