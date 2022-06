Trent'anni di prigione per R. Kelly

Kelly, da settembre detenuto al Metropolitan Detention Center in Brooklyn, ha 55 anni e la sua nuova squadra di difensori - la stessa che è riuscita a far rimettere in libertà il comico Bill Cosby dopo una condanna per molestie sessuali - ha cercato inutilmente di ottenere una pena più mite invocando gli abusi che lo stesso cantante avrebbe subito anche in famiglia durante l'infanzia.