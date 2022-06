La pace tra Fedez e J-Ax infiamma Milano

Per questo, infatti, oltre al ricostituito duo, un'altra ventina di artisti si è mobilitata per raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in per Tog- Together To Go, Onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. C'è stata la possibilità, quindi, nel concerto completamente gratuito, per giovani artisti di farsi conoscere dal grande pubblico, costituito in gran parte da coetanei, e per i big, invece, di vivere grandi emozioni nel concerto presentato da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato.