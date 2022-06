Non solo giallonero: con il WWF il Pardo diventa verde

LOCARNO - Il Locarno Film Festival aggiunge il verde alla sua palette gialla e nera. Verde come l’impegno verso l’ambiente, che la manifestazione ha intrapreso convertendosi a Climate Neutral Event nel 2010 e impegnandosi a raggiungere una selezione di obiettivi sostenibili definiti dalle Nazioni Unite. Verde anche come tutte le azioni introdotte per sensibilizzare il pubblico, dalla promozione della mobilità intelligente, a quella del riciclaggio, fino alla redazione, dal 2021, di un rapporto di sostenibilità annuale.



Il Locarno Green Project - Prende il via, con la 75esima edizione della kermesse, il Locarno Green Project - finalizzato alla sensibilizzazione delle pratiche verdi tramite il cinema e le sue narrazioni. «Con il Locarno Green Project si apre un nuovo capitolo nella storia del Locarno Film Festival, da sempre attento alle istanze del suo tempo» spiega il Managing Director Raphaël Brunschwig. «La sostenibilità è una riflessione centrale per la società contemporanea, che proprio in questo momento ha bisogno di un ribaltamento di pensiero e di nuovi strumenti per affrontare al meglio il futuro. Un evento culturale come Locarno può quindi offrirsi come generatore, promotore e diffusore di una nuova prospettiva, incentivando opere e autori che lavorano nel rispetto dell’ecosistema e che creano nuove narrazioni capaci di sensibilizzare il pubblico».