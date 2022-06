Aurora Ramazzotti: «Penalizzante essere figlia d’arte. I miei ora sono amici»

A proposito di dolore, Aurora non ha mai nascosto di aver sofferto in passato per la separazione dei suoi genitori, tornati ora in ottimi rapporti. «Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose - conclude Aurora -, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti».