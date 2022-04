I Grammy e Billie Eilish hanno reso omaggio a Taylor Hawkins

LAS VEGAS - I Foo Fighters sono stati tra i protagonisti della cerimonia di consegna dei Grammy Awards: la band ha portato a casa tre premi, quelli di Migliore performance rock per "Making A Fire", di Migliore canzone rock per "Waiting On A War" e per il Miglior album rock con "Medicine At Midnight".

Dave Grohl e compagni non erano però presenti a Las Vegas, dopo la tragedia della morte del batterista Taylor Hawkins avvenuta qualche giorno fa a Bogotà. La platea ha reso omaggio alla memoria del musicista, scomparso all'età di 50 anni. Lo stesso hanno fatto i colleghi, a cominciare da Billie Eilish che è salita sul palco indossando una T-shirt che raffigurava proprio Hawkins.

keystone-sda.ch (Chris Pizzello)