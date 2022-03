Se il Dj è come il vino buono, Antoine: «Crescendo si scopre che oltre la musica c'è di più»

RIAZZINO - È una serata al sapor di nostalgia, e tutta da ballare quella di questo sabato al Vanilla di Riazzino. Per “Boom! The Explosion of fun” alla console ci saranno delle vere e proprie leggende della dance: gli italiani Eiffel 65 e lo svizzero Dj Antoine. Un live, sicuramente da non perdere.

Per lanciarlo al meglio abbiamo voluto sentire uno dei protagonisti della serata, ovvero proprio il basilese...

Innanzitutto, come stai? Come hai passato questi ultimi due anni?

Diciamo che sto bene e sì è andata bene, negli ultimi tempi, lo devo ammettere, la mia vita è stata parecchio diversa, è devo dire che non è stato affatto un male. Fa un po' impressione pensare che proprio 2 anni fa, in questi giorni, scattava il lockdown e solo oggi si ricomincia con i live e con i tour... Sono davvero gasato!

Ritorni al Vanilla e in Ticino, una terra che conosci bene...

Sì, altroché e ne sono davvero felice! È un posto che ho nel cuore, da ragazzo passavo le vacanze a Montagnola e ho tantissimi bei ricordi legati a Lugano. E anche tornare a Riazzino è una gran bella cosa, in 25 anni di carriera ci ho suonato tante di quelle volte... È sempre un gran piacere!

Parlando proprio della tua carriera più che decennale, qual è la ricetta per suonare "freschi"?

In questo di sicuro aiuta tantissimo il suonare e frequentare i club, è fondamentale per capire se i pezzi funzionano, il feedback del pubblico è davvero importante! Negli ultimi anni non ho avuto l'opportunità di sfruttare questo strumento importante ma ho comunque fatto della nuova musica, e ho un pezzo nuovo sulla rampa di lancio!

Si chiama “Sunset in Dubai” ed è una tipica canzone da Dj Antoine - con qualche innovazione - ma con sempre quel feeling di buonumore e leggerezza in sottofondo... Il trucco per avere un suono "signature"? L'importante è l'essere coerenti con quello che si fa, tenere lo sguardo fermo e non divagare qua e là...

Nella tua carriera hai collaborato con un sacco di grandi nomi, c'è qualcuno che ancora ti manca e che ti farebbe piacere?

La lista è molto lunga, ma è anche vero che è una cosa estremamente complicata riuscire a collaborare e/o fare un remix di una canzone di un artista famoso. Per questo motivo ho deciso di concentrarmi sui nuovi talenti, che è un po' quello che ho fatto anche in “Sunset in Dubai”. Al momento mi interessa di più collaborare con voci nuove, è anche un modo per sorprendere il mio pubblico.

So che da qualche tempo hai iniziato un'avventura collaterale alla musica e che riguarda... le bollicine. Cosa ci puoi dire a riguardo?

Sì, è proprio di cui vi parlavo all'inizio e che hanno girato sottosopra gli ultimi due anni. Ho comprato un club privato a Basilea e l'ho chiamato Konrad House of Wine. Fa parte di un mio progetto pìu ampio che riguarda il lifestyle e che comprende, oltre al vino (che facciamo noi) anche l'arte, i sigari e il cibo.

Quella dell'enologia si è rivelata un'avventura davvero bella, è una sensazione stupenda creare un prodotto che amo. Ho anche un nuovo prosecco che sono sicuro ai ticinesi piacerà tantissimo! (ride)

Da dove ti è scoccata la scintilla?

Diciamo che ho capito che, come me, con gli anni il mio pubblico è cresciuto e non pensa più solo al club e alla musica ma apprezza la possibilità di coniugare le cose. Magari una bella serata che parte dall'aperitivo, passando per la cena giusta, un sigaro e poi - perché no - anche a ballare. Mi è sembrata un'evoluzione naturale e occuparmi di queste cose è una piacevolissima sfida senza fine.

Per “BOOOM! The Explosion of fun” la prevendita è attiva su biglietteria.ch