Un Eurovision Song Contest sempre di più nel segno dell'Ucraina

TORINO - Se andasse in onda oggi, l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest si trasformerebbe sicuramente in una gigantesca presa di posizione artistica e popolare a favore dell'Ucraina. E contro la Russia: gli organizzatori, com'è noto, hanno depennato Mosca dai partecipanti. «Restiamo impegnati a proteggere i valori di un concorso culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l'Europa su un unico palco» ha dichiarato l'Ebu, l'Unione europea di radiodiffusione.

È impossibile prevedere quale sarà la situazione nel mese di maggio, ma si può immaginare che, soprattutto alla luce di un prolungamento della crisi, la manifestazione musicale veicolerà un messaggio di pace e vicinanza al popolo ucraino.

Dal punto di vista strettamente musicale, l'Ucraina è diventata la grande favorita della vigilia, soppiantando nelle quotazioni dei bookmaker gli italiani Mahmood e Blanco. A sventolare la bandiera di Kiev sul palco di Torino non sarà la cantante Alina Pash, che ha vinto il concorso interno ma ha dovuto rinunciare in seguito alle polemiche legate a una sua visita in Crimea nel 2015 (un anno dopo la presa del controllo del territorio da parte delle forze russe). Al suo posto ci sarà la Kalush Orchestra, collettivo folk rap che porterà in gara il brano "Stefania". «È un inno per l’Ucraina e tutti lo stanno cantando» ha spiegato il cantante Oleh Psiuk. «In origine la canzone era dedicata a mia madre, e ora è la canzone per tutte le madri». Tre membri dell'Orchestra hanno negli scorsi giorni deciso di abbandonare temporaneamente il microfono e si sono arruolati, imbracciando il fucile e apprestandosi a difendere Kiev.

L'8 marzo la Svizzera renderà noto l'artista che prenderà parte alla competizione.