Fronte social: come i vip aiutano l'Ucraina

LUGANO - Hashtag, discorsi e silenzi. Dai social alla passerella, le celebrità si immolano per la guerra in Ucraina. C'è chi la distruzione lasciata dalle bombe l'ha già vissuta e chi ha una storia familiare legata al Paese.

C'è chi è stato di poche parole, come Ashton Kutcher che, solidale con le origini della moglie Mila Kunis, ha twittato: «Sto con l'Ucraina». C'è chi, come Blanco, ha semplicemente condiviso l'emoji di un cuore spezzato e chi, come Ornella Vanoni, ha condiviso un trauma passato: «In televisione ho sentito le sirene e mi si è chiuso lo stomaco. La memoria delle bombe e della guerra, che ho già vissuto, mi ha fatto stare molto male».

Alcuni hanno approfittato dei grandi eventi del fine settimana per far sentire il loro appoggio. Giorgio Armani ha deciso di non utilizzare la musica durante la sua sfilata alla Fashion Week, di non inviare soldi, né vestiti, «ma segnalare il mio battito del cuore per questi bambini».

Il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il loro appoggio in un discorso agli Screen Actors Guild Awards, sottolineando che «il popolo ucraino ha urgente bisogno del sostegno della comunità globale».

L'attore Sean Penn è invece andato al fronte con l'intenzione di documentare quanto sta accadendo. E da lì scrive su Twitter: «Putin ha già commesso un errore brutale nel togliere vite e spezzare cuori. Se non si ferma, credo che farà qualcosa di orribile a tutta l'umanità».

E infine Madonna. La popstar ha realizzato un montaggio in cui le facce di Putin e Hitler si sovrappongono e come base ha utilizzato un remix di "Sorry". Condiviso su Instagram, è stato visualizzato quasi 14mila volte e il presidente ucraino Zelensky è ora tra i suoi follower.