Kodak Black ferito con un'arma da fuoco all'afterparty di Justin Bieber

LOS ANGELES - Dopo l'alterco, gli spari. Il rapper Kodak Black e altre tre persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco sabato mattina presto. Il fatto è avvenuto in seguito a un afterparty non ufficiale di un concerto di Justin Bieber.

Alle 2:45 di sabato mattina una pattuglia della polizia di Los Angeles è intervenuta in una sparatoria che ha avuto luogo a West Hollywood Lì, si era concluso da meno di un'ora un festino a cui avevano partecipato varie celebrità, tra cui Kodak Black. Gli agenti hanno potuto determinare che cinque persone erano rimaste coinvolte in una rissa che è poi finita con diversi colpi di arma da fuoco.

La polizia di Los Angeles ha diramato un comunicato in cui spiega che sulla scena sono state trovate due persone che sono state trasportate in ospedale con ferite poco gravi. Inoltre, è stato riferito che altre due persone sono arrivate da sole in pronto soccorso. Le vittime sono tutte in condizioni stabili. Stando all'Hollywood Reporter, i quattro feriti hanno 19, 20, 24 e 60 anni e tra queste c'è Kodak Black. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato visto fuggire in direzione sud e la polizia lo sta ancora cercando. Restano ancora da determinare i motivi dell'alterco.