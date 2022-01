A causa della pandemia non si potrà fare l'adunata per i 70 anni di Vasco Rossi

ZOCCA - Il 7 febbraio Vasco Rossi spegnerà 70 candeline e, per festeggiarlo in grande stile, il Vasco Rossi Zocca Fan Club aveva deciso di organizzare per il 5 febbraio una grande adunata aperta a tutti gli appassionati del rocker emiliano.

Evento che, però, non potrà avere luogo. «Vista, purtroppo, l’attuale situazione in cui ci troviamo a livello di contagi, anche a Zocca, e visto le normative attuali per gli eventi che ci imporrebbero di stare seduti e d'indossare sempre mascherina Ffp2, ci vediamo costretti a rinviare l’evento del 5 febbraio per festeggiare il settantesimo compleanno del Rocker di Zocca» spiegano gli organizzatori.

«È per noi un grande dispiacere, ma non possiamo prenderci una responsabilità così grande e non possiamo nemmeno mettere tutti a rischio di contagio. Ci sono cose più importanti, come la tutela della salute e, in un momento come questo, ci preme molto non mettervi a rischio. Crediamo che una festa così non sia realmente festeggiare... e preferiamo farlo quando sarà il giusto momento per tutti». La festa non è quindi cancellata, ma solamente rinviata. A quando il Covid sarà un po' meno dilagante.