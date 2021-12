LOS ANGELES - All'età di 50 anni, dopo una lunghissima battaglia con la perdita di capelli, Jada Pinkett-Smith ha deciso di mettersi il cuore in pace e abbracciare la calvizie: «Io e l'alopecia alla fine siamo diventate amiche», ha raccontato con un video Instagram l'attrice e presentatrice.

«A questo punto posso solo riderne», ha commentato indicando un nuovo buco apparsole sulla sommità del capo, «è arrivato così all'improvviso, e sarà davvero difficile da nascondere... Meglio dirvelo così lo sapete e non penserete che mi sono fatta operare al cervello o qualcosa del genere», ha aggiunto scherzando.

Solita a parlare dei suoi problemi con la malattia autoimmune, la vera svolta per Jada è arrivata quando la figlia Willow, avuta dal marito Will Smith, l'ha spinta a rasarsi a zero: «Willow mi ha spinto a farlo, perché è ora che io lo accetti», aveva postato sempre via Instagram.

AFP