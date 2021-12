Britney Spears tra passato e futuro: «La mia famiglia mi ha ferito profondamente»

LOS ANGELES - Britney Spears ha aperto il suo cuore e, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha parlato del suo passato e ha aggiunto che non vede l'ora d'iniziare il nuovo anno con una nuova prospettiva.

«Ho avuto un'esperienza tre anni fa in cui ho smesso di credere in Dio», ha scritto la 40enne. «Da ogni angolazione sono stata ferita senza motivo e la mia famiglia mi stava facendo del male. Sono entrata in uno stato di shock. Era davvero troppo da affrontare», con ovvio riferimento alla tutela legale del padre Jamie, terminata solo da poche settimane. La popstar ha aggiunto: «Le persone non avevano idea delle cose orribili che mi erano state fatte personalmente... E dopo ciò attraverso cui sono passata, sono spaventata dalle persone e dall'industria (discografica, ndr). Mi hanno davvero ferita!».

Libera dai vincoli, Britney sta ripartendo grazie al potere della preghiera e riflettendo sui risultati che ha ottenuto nel corso della sua carriera. Cosa l'attenderà nel 2022? «Il mio obiettivo è spingermi un po' di più e fare cose che mi spaventano. Siamo solo persone e non sono una superdonna, ma so cosa mi rende felice e mi dà gioia e cerco di meditare su quei luoghi e quei pensieri che mi permettono di vivere» questa felicità.