Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al coronavirus

MILANO - Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al coronavirus. Sono stati loro stessi a comunicarlo via social.

Il rapper e l'imprenditrice sono stati contagiati, al contrario dei figli Leone e Vittoria. «Ci stavamo testando per essere sicuri», ha spiegato Fedez dopo aver conosciuto l'esito del tampone molecolare. «Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno per i bambini, non potendo tenere più di tanto le distanze dovendoli accudire. Per ora stiamo tutti bene, siamo asintomatici. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene quindi continuiamo così. So che molti sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda».

Aggiunge Ferragni: «Le uniche volte in cui mi vedrete senza mascherina sarà quando sono in camera da letto, perché la teniamo solo per noi... che disagio... speriamo che i bambini non si positivizzino e, anzi, se avete consigli per aiutarci a capire come fare vi ringrazio». Infine un messaggio pro-vaccino: «Sto sentendo che tutte le persone vaccinate hanno sintomi molto blandi, quindi per fortuna. In bocca al lupo a tutti».