Ecco il trailer della reunion di Harry Potter

LONDRA - Manca sempre meno alla reunion di Harry, Hermione e Ron (e non solo), prevista per il primo gennaio negli Usa. E la curiosità viene alimentata ancor di più, oltre all'immagine rilasciata qualche giorno fa, anche dal trailer, diffuso da poche ore.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" targata Max Original porterà i fan della fortunata serie in un magico viaggio, in cui si rincontreranno i personaggi principali, insieme ai registi che hanno partecipato al successo degli otto film della saga. Nella magica atmosfera di Hogwarts non mancheranno poi i racconti del cast, che sveleranno aneddoti e curiosità, ma anche la testimonianza della creatrice di tutta la magia, l'autrice dei libri J.K. Rowling.

Grazie al trailer sappiamo che alla reunion parteciperanno anche Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), James Phelps e Oliver Phelps (i gemelli Weasley) e Bonnie Wright (Ginny).