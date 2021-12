La lista dei regali delle Kardashian attira numerose critiche

LOS ANGELES - Che cosa regalo per Natale? Una domanda che manda in crisi molti di noi. Ma ecco che arrivano in aiuto le Kardashian, a patto che abbiate molti soldi da spendere. Sì, perché Kylie, Khloé, Kim, Kris, Kourtney e Kendall Jenner hanno stilato una lista di possibili regali per ispirare i fan, ma sono tutt’altro che economici.

Ad esempio, riporta Poosh, Kourtney consiglia una "sauna portatile" da quasi 500 franchi. Kris e Khloé si sono buttate sulla sostenibilità: la prima suggerisce un vaso che permette di coltivare il proprio orto (per un prezzo che sfiora i 500 franchi), mentre la seconda per lo stesso prezzo propone un compostaggio elegante. Kendall suggerisce una coperta pesante da 160 franchi, mentre Kylie una lampada a led per il trattamento al viso, da 240 franchi.

Il consiglio più economico arriva da Kim, che propone una corda per saltare che tiene traccia degli obiettivi da 80 franchi.

Tuttavia le proposte non sono state ben recepite da tutti i fan: in molti si sono lamentati dei prezzi troppo alti, e c'è chi ha chiesto alle Kardashian una lista di regali alla portata di tutti.