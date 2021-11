Dieci anni dopo, gli Swedish house mafia tornano con un tour mondiale

STOCCOLMA - Chi salverà il mondo questa notte? Forse gli Swedish house mafia con l'annuncio del loro nuovo tour. Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso sono pronti a far tremare di nuovo il parterre a suon di bassi e house.

Il loro ritorno era atteso per il 2019, dopo la separazione avvenuta nel 2012. Ma il Covid non è stato clemente. In più, mentre lavoravano al nuovo album, Ingrosso ha contratto il virus ed è rimasto fermo per tre mesi. La pausa del gruppo di Dj era iniziata dopo che tra i tre erano nate divergenze e alterchi e, come raccontano in un documentario, «non erano più migliori amici».

Di loro le canzoni più note sono "Save the world" e "Don't you worry child", la prima uscita nel 2011 e la seconda l'anno successivo. Poi è rimasto il vuoto. Un vuoto colmato (forse) dagli ultimi tre brani rilasciati dal gruppo che sono "It Gets Better", uscito a gennaio, "Lifetime" e, l'ultimo, pubblicato lo scorso ottobre e prodotto con The Weeknd, "Moth to a flame".

Le tre canzoni fanno tutte parte dell'album Paradise Again, che verrà rilasciato a sorpresa dal gruppo. Esattamente come nel 2012, gli Swedish house mafia puntano a fare tutto di pancia, senza fissare date precise. Si sa però che nel 2022 il gruppo girerà il mondo e ha previsto concerti per 44 date. In un intervista alla Bbc, Ingrosso ha spiegato che hanno tutti e tre iniziato il loro percorso musicale a 15 o 16 anni «e abbiamo fatto solo questo per tutta la nostra vita. La musica per noi è come una spina dorsale e non vedo l'ora di salire di nuovo sul palco con i ragazzi». Angello ha invece detto che «forse in futuro potrei starmene a casa a far nulla, ma in questo momento sono davvero affamato di energia».

Imago