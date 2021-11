Paul Rudd è l'uomo più sexy al mondo

LOS ANGELES - Paul Rudd è ufficialmente l'uomo più sexy del mondo in vita. Lo ha deciso la rivista People, che lo ha incoronato ieri sera.

L'attore, 52 anni, deve aver trovato l'elisir di giovinezza. Ve lo ricordate in "Friends", nel ruolo del fidanzato di Phoebe? Da allora sono passati quasi vent'anni.

Paul Rudd, intervistato dalla rivista per l'occasione, ha tirato fuori il suo carattere umile e autoironico: «Mi conosco abbastanza per sapere che quando le persone sentiranno che hanno scelto me per questo premio diranno: "Cosa?!"» scherza l'attore.

Quando non lavora ama stare con la sua famiglia (è sposato da 18 anni con Julie, e la coppia ha due figli: Jack di 17 anni e Darby di 12). Quando ha rivelato proprio alla sua dolce metà di aver vinto il premio, la prima reazione della moglie è stata una risata, ma poi ha confermato la scelta della rivista: «Hanno fatto la scelta giusta». «Probabilmente non stava dicendo la verità, ma cosa doveva dire?» racconta l'attore.

«Spero finalmente di essere invitato ad alcune di quelle cene sexy con Clooney, Pitt e B. Jordan. E immagino che d'ora in avanti salirò su molti più yacht» ironizza infine Rudd.

IMAGO