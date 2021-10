La regina Elisabetta si è recata a una cerimonia con un bastone da passeggio

Giornalista in formazione

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

LONDRA - La prima e unica volta che ha usato un bastone, è stato in seguito a un'operazione al ginocchio. All'epoca aveva 76 anni. Ora, all'età di 95 anni, la regina Elisabetta mostra i primi acciacchi di vecchiaia, perché stavolta, il bastone, non lo usa per motivi medici.

È stata vista con un bastone da passeggio mentre partecipava a una funzione nell'abbazia di Westminster. La cerimonia era dedicata al centenario della Royal British Legion, e si è svolta ieri. Le uniche volte in cui era stata vista camminare con l'aiuto di un bastone era stato tra il 2003 e il 2004, in seguito a un'operazione al ginocchio. Lo aveva poi ripreso anche nel 2018, ma sempre perché accusava dolori all'arto.

Il Guardian riferisce che questa è la prima volta che la regina Elisabetta utilizza un bastone da passeggio per motivi non medici. Inoltre, la monarca anche se ha ricevuto aiuto per scendere dalla limousine, ha poi camminato tranquilla. Si presuppone che, forse, il fatto che il piazzale davanti a Westminster sia acciottolato possa aver influito nella decisione della regina di prendere con sé il bastone.