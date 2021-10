Scontri dopo la manifestazione No Green Pass a Roma, la testimonianza di Jared Leto

ROMA - Gli scontri di Roma, seguiti alle manifestazioni No Green Pass che hanno avuto luogo nella capitale italiana, hanno avuto un osservatore d'eccezione: Jared Leto.

L'attore premio Oscar stava facendo una passeggiata per le vie della Città Eterna quando si è trovato coinvolto nelle violenze. «Mi sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia» ha scritto Leto sulle Stories di Instagram. «Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e Green Pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata».

Nonostante sia un attore celebre e una rockstar (in qualità di frontman dei Thirty Seconds To Mars), Leto è riuscito a passare inosservato tra la folla e ha documentato le conseguenze tra la frangia più violenta dei manifestanti: persone ferite o contuse, urla contro gli agenti in assetto anti-sommossa, veicoli e blindati della polizia presi a calci. La cronaca di una serata di grande tensione, per mano di una stella di Hollywood.