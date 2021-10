Il nuovo singolo è "Mammamia" e i Maneskin si spogliano

Giornalista in formazione

ROMA - Stanno per lanciare una nuova canzone, ma prima si denudano. I Maneskin hanno pubblicato una foto sull'account Instagram della band una foto à poil. In poche ore hanno raccolto quasi due milioni di like sotto al post.

I quattro ragazzi romani hanno posato nudi, censurando con delle stelline le parti più intime. «Why so hot?», hanno scritto nella didascalia dell'immagine e Damiano David, dal suo profilo privato ha risposto: «Cause I’m italiano». E così è partita una sfilza di commenti.

L'8 ottobre uscirà il loro nuovo singolo, "Mammamia", e non è chiaro se il post pubblicato oggi faccia riferimento alla canzone. A febbraio, e fino a marzo, il gruppo partirà per il tour europeo Loud Kids on tour con una data anche a Zurigo, il 24 febbraio.