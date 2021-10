Il numero 30 ovunque nel mondo: un nuovo album per Adele?

LONDRA - Adele è pronta ad uscire con un nuovo album? Forse. A suggerirlo sono i numerosi avvistamenti del numero 30 proiettati in diverse città del mondo, dall'Empire State Building di New York al Colosseo, dal Louvre di Parigi a Camden Street a Dublino.

Una spiegazione al numero 30 al momento non c'è, tuttavia i fan della cantante hanno subito pensato ad un nuovo album. Adele ha infatti sempre scelto un numero come titolo delle sue raccolte ("19", "21" e "25"). Le cifre si riferiscono ad età in cui la cantante ha vissuto momenti particolarmente intensi della sua vita. Non è difficile immaginare dunque che la cantante, oggi 33enne abbia pensato ad un disco che raccontasse i 30 anni: il "ritardo" potrebbe essere dovuto alla pandemia.

Alcuni fan hanno anche già ipotizzato la data di uscita: il 19 novembre. Il motivo? Taylor Swift ha anticipato l'uscita di "Red", una versione ri-registrata di uno dei suoi album di maggiore successo, di una settimana, al 12 novembre.