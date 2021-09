Abbandonato Bond, Daniel Craig abbraccia Macbeth

NEW YORK - Passare da Ian Fleming a William Shakespeare? Nessun problema, se ci si chiama Daniel Craig.

L'attore, smessi finalmente i panni di James Bond, si prepara a sbarcare a teatro a Broadway con un "Macbeth" che sarà prodotto da Barbara Broccoli, colei che sta dietro ai film della saga dell'agente segreto.

Il debutto, spiegano i media internazionali, è previsto al Lyceum Theatre di New York per la primavera del prossimo anno. La pièce dovrebbe restare in cartellone per le successive quindici settimane. Il ruolo di Lady Macbeth è stato affidato a Ruth Negga, attrice etiope-irlandese.

Non è la prima volta di Craig sui palcoscenici della Mecca del teatro statunitense: l'ultima volta fu nel 2013 con "Betrayal", al fianco della moglie Rachel Weisz.