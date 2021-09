100 persone più influenti del mondo: Harry e Meghan scelti dal Time

NEW YORK - Tra le cento persone più influenti al mondo figurano senza dubbio anche Harry e Meghan, tanto da conquistare una delle copertine del Time. Il riconoscimento è arrivato proprio nel giorno del 37esimo compleanno del duca di Sussex.

«In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono» ha commentato lo chef José Andrés, che spesso lavora con la Fondazione Archwell di Harry e Meghan.

La foto è stata scattata dal fotografo Pari Dukovic nella loro casa di Montecito, in California.

Sul sito della fondazione si legge che il principe Harry e Meghan «non solo sono onorati di far parte del Time 100 di quest'anno, ma anche di aver scritto l'elogio per l'economista Ngozi Okonjo-Iweala», che da febbraio ricopre la carica di direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nella lista figurano anche l'atleta Simone Biles, le cantautrici Billie Eilish e Britney Spears, gli attori Scarlett Johannson e Omar Sy, l'attivista Alexei Navalny, l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, la sceneggiatrice Shonda Rhimes e l'imprenditore Elon Musk, solo per citarne alcuni.

Nella lista dei leader, oltre a Ngozi Okonjo-Iweala, figurano anche il presidente statunitense Joe Biden, la vice presidente Kamala Harris, il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, l'ex presidente statunitense Donald Trump e il presidente del Consiglio Mario Draghi.