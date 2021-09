Baci e sguardi d'amore per Ben Affleck e Jennifer Lopez a Venezia

VENEZIA - Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno conquistato Venezia. Per la coppia del momento di Hollywood è bastato esserci, sul red carpet della Mostra cinematografica, per calamitare tutti gli sguardi e i flash dei fotografi.

L'attore e regista è in Laguna per presentare "The Last Duel" di Ridley Scott e con lui c'è l'attrice e cantante, in quella che è la loro prima uscita ufficiale. Quattro mesi fa le prime indiscrezioni, poi gli svariati avvistamenti e ora gli sguardi colmi d'amore e il bacio di Venezia, con lui in smoking nero e lei con un abito bianco dalla vertiginosa scollatura.

keystone-sda.ch (ETTORE FERRARI)