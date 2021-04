Emanuele Filiberto su Harry e Meghan: «Non si sputa nel piatto in cui si ha mangiato»

ROMA - È un Emanuele Filiberto molto critico, quello sentito dal settimanale italiano Oggi. Membro di casa Savoia, Filiberto ha definito l'intervista concessa dalla "ex" royal couple alla presentatrice americana Oprah «molto sciocca», ritenendo che Meghan abbia «finto di piangere». E riguardo alla loro scelta di lasciare l'Inghilterra per trasferirsi in California: «Avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio. Però non sputate nel piatto in cui avete mangiato». Secondo Filiberto far parte di una famiglia reale sarebbe una grande opportunità, attraverso la quale si può fare del bene a tante persone, e si è detto dispiaciuto che Meghan non l'abbia capito.

Rapporti spezzati - L'ex nobile e ora personaggio televisivo ha poi parlato delle relazioni tra Harry e la famiglia, che sarebbero almeno in parte incrinate dopo la decisione del principe di rinunciare ai titoli nobiliari: «Sono rattristato per il rapporto che Harry aveva con il fratello William, il padre Carlo e la nonna regina. Ma è una loro scelta e va accettata».

Presunte tendenze razziste - Sulle accuse di razzismo mosse da Meghan verso la famiglia reale Filiberto si è limitato a commentare: «È una cosa assolutamente inappropriata. La regina è a capo del Commonwealth, un mix di razze e culture, dunque basti questo come garanzia».

«Non sarà mai la nuova Diana» - Interpellato riguardo al confronto Meghan-Lady D, Filiberto ha dichiarato: «La nuova Diana non lo sarà mai. Lei era una donna che ha fatto e dato molto in beneficenza. Era una persona straordinaria», Meghan avrebbe invece «spaccato l'opinione pubblica, soprattutto si è messa l'Inghilterra contro, e per Harry è molto triste».