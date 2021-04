«Candidarmi a presidente? Ne sarei onorato, se è quello che la gente vuole»

LOS ANGELES - Interpellati dal settimanale Newsweek a tema votazioni presidenziali, quasi uno su due ha dichiarato di essere disposto a sostenere una corsa alla massima carica Usa dell'attore ed ex-wrestler Dwayne "The Rock" Johnson. Per l'esattezza, gli entusiasti sono il 46% dei sentiti.

Una percentuale tanto notevole da portare il diretto interessato a commentare via Instagram: «Ne sono onorato. Di certo i padri fondatori non avrebbero mai pensato che un misto samoano/afroamericano, pelato, tatuato di 193 cm con la passione per la tequila, i pick up e i marsupi, avrebbe fatto parte del club. Se mai succederà, sarà un privilegio servire il popolo americano».

Non è la prima volta che si associa il nome di Johnson alla Casa Bianca, come riporta People era già successo a febbraio durante una chiacchierata con USA Today alla quale il 48enne aveva dichiarato: «Potrei pensare a correre per la presidenza in futuro, se è quello che la gente vuole. E lo dico con la massima serietà, senza presunzioni. Resterò in attesa, ascoltando a orecchie ben aperte».