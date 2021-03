Scarlett Johansson e le polemiche: «Ci ho costruito sopra una carriera»

LOS ANGELES - Scarlett Johansson è stata coinvolta in diverse polemiche nel corso degli ultimi anni, specialmente a causa di alcune sue scelte professionali.

La più celebre riguarda la sua interpretazione nell'adattamento cinematografico del manga "Ghost in the Shell", che le è valsa l'accusa di appropriazione culturale per aver preso un ruolo che sarebbe dovuto andare a un'attrice giapponese. Poi c'è il suo ok a interpretare un personaggio transgender in "Rub and Tug": dopo l'iniziale difesa ci sono state accese proteste che l'hanno portata a fare un passo indietro. «Ho imparato molto dalla comunità da quando ho fatto la mia prima dichiarazione sul mio casting e mi sono resa conto che era insensibile» ha dichiarato la 36enne.

Ora, intervistata da The Gentlewoman, Johansson ha dichiarato con una certa ironia amara di aver «costruito una carriera» su tute queste polemiche. Ammette che è stato «imbarazzante» aver dovuto ammettere di essersi sbagliata, in passato. «Tutti hanno difficoltà ad ammettere quando si sbagliano sulle cose. E che tutto questo venga fuori pubblicamente, può essere imbarazzante». Ma, allo stesso tempo, la star pensa che non si debba analizzare ogni dichiarazione di un attore, solo per il suo essere sotto i riflettori.

«Qualunque cosa tu dica, che sia politicamente corretta o meno, qualsiasi affermazione che fai o come vivi la tua vita, le persone ovviamente la metteranno in discussione. Ci giudichiamo continuamente» e i social media non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.