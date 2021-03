Meghan Markle ha contribuito a far fallire Splash News

LOS ANGELES - Splash News & Picture Agency, una delle più importanti agenzie di paparazzi statunitense, ha presentato istanza di fallimento sulla base del Chapter 11 della legge fallimentare federale, che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario.

Lo ha riferito l'Hollywood Reporter. «I problemi finanziari di Splash derivano da tre fonti» ha dichiarato la presidente Emma Curzon nei documenti allegati all'istanza. «Come conseguenza della pandemia globale, la disponibilità d'immagini di celebrità è diminuita e i budget all'interno delle società di media sono stati tagliati per riflettere le sfide macroeconomiche più ampie. Questa situazione è stata aggravata da due contenziosi in corso e dai costi di difesa di questi casi».

Uno di questi contenziosi riguarda Meghan Markle e alcune foto scattate nel corso di una «gita privata di famiglia» in un parco canadese. «Il caso coinvolge questioni relative alla libertà di parola ai sensi della legge del Regno Unito e, sfortunatamente, si è rivelato insopportabilmente costoso per Splash». Nel caso di una vittoria dei Sussex, ha proseguito Curzon, le spese legali sarebbero troppo alte per essere sostenute senza contraccolpi economici.

L'altra causa in corso è stata avviata da una ex manager, che sostiene di essere stata ripetutamente bersaglio di commenti sessisti in azienda e di essere stata licenziata dopo aver sollevato varie questioni di ordine etico e organizzativo.

Splash News ritiene di non poter onorare un debito che si avvicina al milione di dollari e ha quindi portato i documenti a un tribunale fallimentare del Nevada.