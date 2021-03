Justin Bieber in carcere... ma per parlare di Dio

LOS ANGELES - Martedì Justin Bieber si è recato in visita alla prigione di Stato della California, nella contea di Los Angeles.

Tmz riferisce che la popstar e il suo pastore spirituale hanno accolto l'invito del California Department of Corrections and Rehabilitation, così da spingere i programmi di orientamento religioso tra la popolazione carceraria. Bieber è giunto nella struttura a bordo del suo pullman personale. Il sito di gossip Usa non è in grado di dire se il musicista abbia cantato ai detenuti, se abbia recitato passi del Vangelo o cos'altro.

Com'è noto, Bieber ha sviluppato una profonda fede religiosa, tanto da aver annunciato anni fa di voler «dedicare la vita a Cristo».