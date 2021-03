Rupert Grint confessa: «Dieci anni di "Harry Potter", è stato soffocante»

LONDRA - Rupert Grint oggi ha 32 anni e buona parte della sua carriera cinematografica l'ha trascorsa immerso nella serie di film di "Harry Potter".

Per l'attore britannico ci sono certamente molti ricordi piacevoli, ma altri non lo sono. Lo ha ammesso intervenendo a un podcast. «C'è stato un periodo in cui sembrava piuttosto soffocante». Grint ha preso parte agli otto film della saga ed «è stato pesante, perché alla fine è stato ogni giorno per 10 anni».

Immergersi in quel mondo letterario e cinematografico, ha aggiunto, «è stata una grande esperienza. Un tipo di atmosfera familiare così piacevole. È sempre stato lo stesso gruppo con cui siamo cresciuti, quindi è stato un ottimo posto dove stare». Nel contempo «mi sono sentito decisamente come, "Voglio fare qualcos'altro. Guarda cos'altro c'è là fuori"». Per far capire cosa provava, Grint ha usato un calzante paragone cinematografico. «Ogni anno tornavamo. Ed era un po' come "Ricomincio da capo" perché erano gli stessi set. C'erano le stesse persone. Ma è stato fantastico. L'ho adorato».