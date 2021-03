Cosa c'è da aspettarsi dall'intervista a Meghan e Harry

LOS ANGELES - Alle 20 di stasera, ora degli Stati Uniti orientali (le due di notte in Svizzera) andrà in onda l'intervista più attesa di questi mesi: quella che Oprah Winfrey ha fatto al principe Harry e alla consorte Meghan Markle.

Un vero e proprio evento mediatico, costato alla CBS - secondo quanto ha scritto il Wall Street Journal - tra i 7 e i 9 milioni di dollari (ovvero tra i 6,5 e gli 8,3 milioni di franchi svizzeri). L'accordo economico siglato tra il network e la Winfrey’s Harpo Productions, la società della potentissima Oprah, comprende anche i diritti per la trasmissione all'estero che potrebbero valere una fortuna.

Cosa aspettarsi dai Sussex - che, precisiamo, non sono stati pagati per prendere parte allo speciale? Già nel 2018 Oprah contattò Meghan per un'intervista, che non andò in porto. «Non avrei potuto dirti di sì allora, non era una mia scelta» ha raccontato la duchessa. Ma ora è tutto cambiato: «Siamo lontani da molte delle esperienze di vita che sono successe, e ora abbiamo la capacità di fare le nostre scelte in un certo modo. È davvero liberatorio poter avere il diritto e il privilegio di essere in grado di dire di sì. Sono pronta a parlare».

La coppia sparerà a zero sulla Royal Family? Da quel poco che è stato anticipato si sa che la 39enne sostiene che il palazzo abbia avuto un ruolo attivo nel «perpetuare le falsità» sul conto suo e di Harry, amplificate poi spesso sui tabloid. Per il resto, non resta che attendere la messa in onda. La Regina Elisabetta II ha ribadito che non la guarderà, mentre Buckingham Palace ha fatto sapere che aprirà un'inchiesta sulle presunte accuse di bullismo contro la moglie di Harry, che coinvolgerebbero alcuni suoi assistenti.