«Il mio grande rimorso è aver fatto entrare Woody Allen nella mia vita»

LOS ANGELES - A quasi 30 anni dagli scandali che hanno portato alla fine della sua relazione con Woody Allen, Mia Farrow torna sulla propria scelta di unire il proprio destino a quello del celebre regista, che, secondo le sue accuse, avrebbe abusato della loro figlia adottiva Dylan. «Ho fatto entrare questo tipo nella mia vita. Non c'è niente che possa fare per tornare indietro», dichiara l'attrice 76enne nella docuserie "Allen v. Farrow" ("Allen contro Farrow"), la cui prima puntata è andata in onda domenica su HBO.

«Quello è il grande rimorso della mia vita, di non essere stata abbastanza perspicace. È colpa mia», afferma la protagonista di "Broadway Danny Rose" e "Alice" come riporta People. «Capisco perché la gente non riesce a crederci. Perché chi mai al mondo potrebbe credere questo di Woody Allen? - continua -. Io stessa non potevo crederci. Non potevo crederci. Tutti ammiravano così tanto Woody, lo amavano e lo amavo anch'io».

Mia Farrow e Woody Allen si lasciarono nel 1992, dopo che emersero sospetti che il regista avesse toccato in maniera inappropriata nelle parti intime la loro figlia adottiva di 7 anni, Dylan. I processi che ne seguirono non provarono mai le molestie, sempre escluse dal quattro volte Premio Oscar, che ora ha 85 anni.

Quello stesso anno, in gennaio, Mia Farrow scoprì la relazione tra la propria figlia adottiva, Soon-Yi Previn, allora 21enne, e Allen. Il regista e la giovane si sposarono cinque anni dopo, nel 1997, sono ancora insieme e hanno due figli adottivi. All'epoca la loro storia fece scalpore, ma Allen smentì sempre di aver mai avuto un ruolo paterno per Soon-Yi, che è figlia di Farrow e del musicista tedesco-americano André Previn.

Mia Farrow è madre di 14 figli, quattro dei quali biologici e dieci adottivi. Due di questi ultimi, Dylan e Moses Farrow, sono stati co-adottati anche da Woody Allen in un secondo momento. Farrow e Allen hanno un terzo figlio insieme, questa volta biologico: Ronan Farrow.

Imago