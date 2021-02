Il padre di Nicki Minaj ucciso da un pirata della strada

MINEOLA - Grave lutto per Nicki Minaj. Suo padre, Robert Maraj, è stato investito e ucciso da un automobilista che, anziché fermarsi a soccorrerlo, si è dato alla fuga.

Come riporta TMZ, il 64enne è stato travolto venerdì sera intorno alle 18 mentre camminava su una strada a Long Island. Maraj è deceduto poco dopo in ospedale.

La polizia della Contea di Nassau è in cerca di testimoni. Non dispone infatti di una descrizione sufficientemente particolareggiata del veicolo che ha travolto l'uomo e si è poi dileguato.

Non è noto quanto Nicki Minaj e il padre fossero legati, ma negli anni sono circolate foto dei due abbracciati. Un rappresentante della rapper trinidadiana-americana ha confermato che la persona coinvolta nell'incidente è suo padre, ma non ha fornito ulteriori commenti. Nel momento in cui scriviamo, la cantante 38enne - al secolo Onika Tanya Maraj-Petty - non si è ancora espressa in merito all'incidente.