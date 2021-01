Vanessa Incontrada nuova testimonial di Dolce & Gabbana

MILANO - Vanessa Incontrada è la nuova musa di Dolce & Gabbana.

L'attrice e presentatrice è stata scelta dal celebre brand di moda quale testimonial per la nuova collezione, con taglie che arrivano fino alla 54 italiana. La campagna di lancio è ispirata alla grande arte e a un nome in particolare: «Sinonimo del barocco, Pieter Paul Rubens è stato un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Ispirato dai suoi dipinti leggendari, questa scena presenta Vanessa Incontrada in un abito Dolce & Gabbana con delicatezza e grazia».

Incontrada è diventata negli anni il simbolo della body positivity in Italia e ora Dolce & Gabbana l'hanno voluta per la linea d'abiti che si rivolge a una platea più vasta. Tra i messaggi di apprezzamento spicca quello di una supermodella del calibro di Bianca Balti: «Ah che bella!» ha commentato su Instagram.