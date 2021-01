Eva Mendes: «Lasciate che i vostri bambini vi rimproverino. Non è irrispettoso, è salutare»

LOS ANGELES - Troppo tempo dedicato ai social network e allo smartphone in generale, Eva Mendes è stata richiamata all'ordine da... una delle sue figliolette: «È da un po' che non posto sui social ma sono stata rimproverata dalla mia figlia più piccola», spiega l'attrice in un post via Instagram arrivato dopo un lungo silenzio, «non avevo capito che si era offesa e l'aveva presa sul personale, ma i bambini sono fatti così prendono tutto sul personale. Per fargli capire che non è così bisogna spiegarglielo bene».

Il rimprovero da parte della piccola Amanda Lee (4 anni) ha portato a una discussione: «Ne abbiamo parlato, le ho chiesto scusa e le ho promesse che per lei ci sarei stata. Mi sono resa conto che il fatto di essere a casa, non significa per forza che io sia presente».

Da qui la morale: «Lasciate che i vostri bambini vi rimproverino. Non è irrispettoso, è salutare. I bambini sono così, non si fanno paranoie e non girano intorno alle cose per ottenere il rispetto che meritano. Non accetteranno scuse, nemmeno da voi».