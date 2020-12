Millie Bobby Brown stalkerata mentre fa shopping: «Dov'è il mio diritto a dire no?»

LONDRA - Pedinata senza tregua da un fan mentre era in giro a fare shopping natalizio in compagnia della madre. A raccontare, in lacrime, la sua disavventura è stata la stessa star 16enne di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown.

L'inopportuno stalker, stando a quanto spiegato in una story molto commossa su Instagram, l'avrebbe riconosciuta (malgrado la mascherina) e avrebbe iniziato a seguirla e filmarla in maniera incessante, anche quando lei gli ha detto (più volte) di smetterla: «Sono un essere umano, dov'è il mio diritto a dire di no?», ha singhiozzato lei.

«Non devo giustificarmi con nessuno se non voglio che mi si filmi, non è giusto», ha spiegato, «per me è una cosa nuova e sto ancora tentando di capire bene come gestirla».

Dalla spiacevole esperienza, l'alter-ego di Enola Holmes ha però voluto trarre una massima costruttiva: «Impariamo a mostrare più rispetto per gli altri, indipendentemente da chi sono, o cosa fanno, è pura e semplice buona educazione».