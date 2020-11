John Travolta ringrazia i fan

LOS ANGELES - In occasione della festività del Ringraziamento John Travolta ha rivolto ai fan un toccante messaggio, per ringraziare della vicinanza manifestata in occasione della morte di sua moglie.

Kelly Preston è deceduta all'età di 57 anni nel mese di luglio, dopo una battaglia durata due anni contro un tumore. «Voglio cogliere questa occasione per ringraziare ognuno di voi per avermi sostenuto in questo modo incredibile durante quest'anno».