LOS ANGELES - Anya Taylor-Joy è indubbiamente l'attrice del momento.

Però la 24enne, protagonista de "La regina degli scacchi" e forte dell'incredibile successo ottenuto dalla miniserie di Netflix, in un'intervista al Sun ha parlato delle sue insicurezze e di cosa le manca per diventare una vera star di Hollywood. A partire (secondo lei) dall'avvenenza. «Non ho mai pensato di essere bella, e non lo farò mai» ha dichiarato. «Non penso di essere bella a sufficienza per stare nei film. Suona patetico e il mio fidanzato mi ha avvertito che le persone potrebbero pensare che sono una c...a assoluta per dire queste cose, ma penso di avere un aspetto strano».

Che Taylor-Joy non sia una bellezza convenzionale è un fatto, a partire dai grandi occhi che catturano l'attenzione dello spettatore. Ma sui social sono pochissimi coloro che concordano con l'attrice, che è stata anzi sommersa di complimenti per la sua avvenenza e bravura.